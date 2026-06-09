日本代表は8日、FIFAワールドカップ2026のチームベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビル入り。コミュニティオープントレーニング（公開練習）として、初練習を行った。同日から“メンター”として帯同する南野拓実がチームに合流。森保ジャパンでは欠かせない存在だった南野だが、昨年12月に負った左ひざ前十字じん帯断裂からの回復が間に合わず、自身2度目のワールドカップ出場は叶わなかった。森保監督は日本代表にお