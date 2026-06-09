9日8時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比1570円高の6万5390円で寄り付いた。前日の日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1365.40円高。 株探ニュース
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