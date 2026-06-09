9日8時48分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比520ポイント高の3万5200ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4818.93ポイントに対しては381.07ポイント高。 株探ニュース