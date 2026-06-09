漫画家・藤本タツキの人気作を是枝裕和監督が実写映画化する『ルックバック』の公開日が9月11日に決定し、主人公の藤野と京本を演じるダブル主演キャストとして出口夏希と蒔田彩珠が発表された。さらに、子ども時代を演じるのは、是枝監督がオーディションで「このふたりしかいない」と確信した、七瀬ふうり、岡田六花。あわせてティザービジュアル2種と特報映像も解禁された。【動画】実写版『ルックバック』60秒の特報原作は