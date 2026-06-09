■中丸、漫画家へのリスペクト増す中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生明里が、19日放送のABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』（深0：24※関西ローカル）の第6弾にパネラーとして出演する。【番組カット】真剣な表情で漫画トークを展開する丹生明里＆中丸雄一漫画大好き芸人コンビのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）がMCを務める同番組では、漫画大好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰する。