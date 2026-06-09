アイドルグループ・CUTIE STREETが7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival』内の「Weverse Park Day」に出演。それに合わせ、Weverse Japan代表のムン・ジス氏と、アソビシステム代表取締役の中川悠介氏が同日、ソウル市内で合同インタビューに応じた。【ライブ写真】ソウル野外ステージに登場したCUTIE STREETインタビュー前編では韓国で人気を拡大した理由に