■役の魅力は“感情に向き合い、一生懸命かっこつける”歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）の場面写真が解禁された。【場面写真】頬杖をついて誇らしげな笑顔を浮かべる中島健人今作は、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司（中島）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやり