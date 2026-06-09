見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第52話が9日に放送された。※以下ネタばれを含みます。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。あらすじは、新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には励ましのお見舞いの品が次々と届くようになる。一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）の機転でなんとか