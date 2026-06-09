aespa（エスパ）が、新アルバム「LEMONADE」で「ビルボード200」9位に入った。トップ10入りは通算3回目となる。7日に米ビルボードが公開したチャート予告記事で、9位にランクインした。実物のアルバムとデジタルアルバムなどのアルバム販売量、ストリーミング回数をアルバム販売量に換算した数値（SEA）、デジタル音源のダウンロード回数をアルバム販売量に換算した数値（TEA）を合算したアルバムユニットで順位を決定するもの。こ