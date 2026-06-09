U-NEXTは、2026年6月10日12時より、キム・ジョンヒョンとパク・チョルミン共演の韓国ドラマ『ボクの友達の卒業式』（全8話）を独占配信開始する。価格は各話220円で、視聴期間は3日間。6月10日よりU-NEXTにて『ボクの友達の卒業式』の独占配信が開始『ボクの友達の卒業式』は、20歳の若者と75歳の男性、世代を超えた二人が織りなす穏やかな友情の物語。キム・ジョンヒョンが演じるのは、アルバイトと学業を両立しながら疲れを覚え