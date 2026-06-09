「激怒しはって“連れてこい! ”って」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、オール阪神・巨人のオール巨人とのエピソードを明かした――。岡村隆史○「殴られる…?」と心配していた岡村だったが…4日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、「俺、巨人師匠にちゃんと謝りに行ったもん」と切り出した岡村。続けて、「これも捏造やねんけど、“オール阪神・巨人