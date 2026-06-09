ヤマハ発動機販売は水冷・249cm³の“BLUE CORE(ブルーコア)エンジンを搭載するスポーツスクーター「XMAX ABS」のカラーリングを一部変更し、7月7日に発売する。今回は新たに「マットダークグレー」および「ブルー」の2色を採用し、従来の「グレー」「ブラック」を合わせ全4色展開となる。○MAXシリーズを象徴する「マットダークグレー」「XMAX ABS」は、2眼ヘッドランプやブーメランをモチーフとしたサイドカバーなど、「MAX