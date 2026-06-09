ロッテの八木彬は今季ここまでチームに“勝ち”を呼び込む投球で、ブルペン陣を支えている。八木は24年途中にサブロー監督（当時二軍監督）の助言でツーシームを覚え、投球の幅を広げた。昨季はシーズン自己最多の27試合登板、5ホールドをマークするも、防御率は5.96。無失点の登板が多かった中で、1試合に大量失点してしまう登板が多かったのは非常にもったいなかった。今季はイニング途中で登板した6月5日の巨人戦で2失点