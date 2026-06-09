この記事の内容：NTT東日本のインドネシアにおけるFTTH事業の現状、その背景・意義について聞いた。記事の重要ポイント：インドネシアのFTTH市場には大きな伸びしろがあるNTT東日本はこの市場に低価格・地方展開で取り組み、通信格差の解消に貢献している海外事業はNTT東日本の人材育成にも寄与しているNTT東日本といえば、日本国内の東日本エリアにおいて電話やインターネットなどの通信を担う会社というのが多くの方のイメージで