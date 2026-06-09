暑い日を涼しく過ごしたいけれど、肌見せはちょっと勇気がいる……。そんな40・50代に頼りになりそうなのが、ほんのり透ける素材が涼やかな雰囲気を演出しながら露出感を程よくセーブしてくれる「透け感アイテム」。そこで今回はインフルエンサーの@naco_roomsさんが【しまむら】でリアルバイした、大人世代にも取り入れやすいメッシュ編みのトップスをご紹介します。 ほんのり透け感で大人が取り入れやすい一枚