飼い主さんでも理解ができない奇妙なくつろぎ方を披露する猫さん。猫さんの想定外の姿が大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で18万表示を突破！1.1万件を超えるいいねを集めるなど、多くの猫好きの人をトリコにしています。 【写真：ドーナツ型の『キャットハウスにいた猫』→左足だけ外に出ていて…飼い主困惑の『くつろぎ方』】 何でそんな姿なの…？ Xアカウント「MEG THE CAT