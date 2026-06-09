小学生の娘さんがいる友人は、転校の際、詮索好きなママさんに悩まされたそうです。転校の理由をあれこれ噂されてしまい、不安を感じていた友人親子。そんな二人を救ってくれたのは、クラスメイトでした。 転校先の小学校で