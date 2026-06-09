動物病院にやってきた人見知りな猫ちゃんが、注射を打たれることになって…？保定されながらも一生懸命に耐える姿にキュンとしてしまうと、頑張る猫ちゃんの姿がSNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6.7万再生を突破し、「脇に隠れようとするの可愛すぎる♡」といった声があがりました。 【動画：動物病院にやってきた猫→注射の時間になると、『険しい表情』になって…終わった瞬間の『尊