木原稔官房長官の首席秘書官を務める茂木正氏（60）が昨年、大阪・関西万博の首席国際博覧会統括調整官を務めていた際、公費で不正な出張を繰り返していた疑いのあることが月刊「文藝春秋」の取材でわかった。国家公務員法第99条に違反すると見られる。【画像】茂木氏が相手女性との関係を持った際のホテル使用が、公務出張であることを明かすメッセージ高市政権で官房長官秘書官に抜擢された茂木正氏。政権の中枢メンバーだ（経