1980年代の漫才ブームを牽引し、楽曲「恋のぼんちシート」でも一世を風靡した漫才コンビ、ザ・ぼんち。長いキャリアを重ねた大ベテランでありながら、近年は結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』への出場をきっかけに、若い世代からも改めて注目を集めている。今年４月には、関西漫才界で最も権威ある賞のひとつ『第61回上方漫才大賞』でコンビとして二度目の大賞を受賞した。70代を迎えてなお