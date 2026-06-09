タレントの森脇梨々夏（24）が9日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”デニムコーデで音楽フェスに参加したことを報告した。自身のインスタグラムで「あいにくの雨だったけど、初の野外イベント？？？？」とつづり始めた。「#ごぶごぶフェスたのしかった〜」とダウンタウン・浜田雅功が主宰する音楽イベント「ごぶごぶフェスティバル」に参加したことを報告した。最後に「びちゃびちゃになりました笑」とレイン