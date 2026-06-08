韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』23話にて、出演者のチョ・ユシクとクァク・ミンギョンの別れに隠されたあまりにも切ない真実が明かされた。【映像】スタイル抜群！美男美女として有名だったカップルのビジュアル『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である 。誰が誰の元恋人（X