隣の部屋にいる後輩犬をお散歩に連れて行きたいので、先輩犬に「呼んできて」とお願いしたら…？人間並みに賢い行動に驚愕と絶賛の声が寄せられ、投稿は記事執筆時点で28万8000回再生を突破しています。 【動画：名前を呼んでも来ないワンコ→先輩犬に『呼んできて』とお願いした結果…『まさかの行動』】 呼んでも部屋から出てこない後輩犬 YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」に投稿されたのは、甲斐犬の「ハ