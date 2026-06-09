「犬って家族の気持ちに寄り添ってくれますよね」「優しい子」と感動を呼んでいるのは、体調を崩してしまい寝込んでいた飼い主さんに寄り添うわんちゃんの光景。 その優しさにほっこりしていたところ、1階から家族の声が聞こえてきて…？わんちゃんの身代わりの早さが切ないと、再生回数1万回を超えて感動と笑いを届けています。 【写真：体調不良で寝ていたら『大丈夫？』と心配してくれた大型犬】 飼い主さんを心配して