◇国際親善試合オランダ 2―1 ウズベキスタン（2026年6月8日米国・ニューヨーク）W杯北中米大会の1次リーグF組初戦（14日）で日本と対戦するオランダが開幕前最後の実戦調整を行い、ウズベキスタンに2―1で競り勝った。アジアから初出場の新興国に苦戦したクーマン監督は地元オランダのメディアに不満を漏らした。「我々はゴールを決めることに苦しんでいる。2試合でPKの2点しか決められなかった。3、4回の決定機を逃し