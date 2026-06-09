（CNN）イランのエブラヒム・アジジ国家安全保障委員長は8日、米国側が誠実かつ真摯（しんし）であると確信できる限り、原則として米国との和平交渉を推し進めることにイラン側は「問題はない」と述べた。だがアジジ氏は、深い不信感が漂う中で、交戦中の両国間でいかなる合意が成立するかは、米国が行動を改めるかどうかにかかっていると警告した。CNNのフレデリック・プレイトゲン上級国際特派員による独占インタビューに応じた