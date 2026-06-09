タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が9日、自身のインスタグラムを更新。結婚生活が29年目に入ったことを報告した。【写真】ラブラブ！記念日ディナーをショット公開した中山秀征＆白城あやか中山は「6月7日結婚記念日でした!!あっという間に29年目に突入」とつづり、「四人の息子たちもそれぞれの道に夢に向かって邁進中!!我々も頑張っていきましょう」とコメント。夫婦で食