陸上男子十種競技前日本記録保持者の右代啓祐（39）が8日、自身のSNSを通じ、「日本選手権を一区切りに、十種競技から離れることを決めました」と発表した。日本選手権は7日まで愛知・名古屋アジア大会（9月19日〜10月4日）の日本代表選考を兼ねて行われた。右代は6245点で12位。「十分すぎるほど競技と向き合い、お腹いっぱいになるまで十種競技を味わうことができました。たくさんの仲間や支えてくださった方々のおかげで、