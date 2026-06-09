◆米大リーグブルージェイズ―フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）フィリーズのホセ・アドリス・ガルシア外野手（３３）が８日（日本時間９日）、敵地・フィリーズ戦に「８番・右翼」でスタメン出場し、２回の１打席目に先取点となる７号２ランを放った。両軍無得点の２回２死二塁で迎えたガルシアの１打席目。ブルージェイズ先発左腕・コービンの低めのスライダーを左中間席に運んだ。５月は月間１本