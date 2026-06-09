アメリカのAI企業「オープンAI」がIPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。生成AI「チャットGPT」を手がけるオープンAIは8日、SEC＝アメリカ証券取引委員会に上場に向けた登録書類を非公開で提出したと発表しました。上場のタイミングについては未定としましたが、「様々な要素が絡んでくるため、早期に上場する選択肢が最善である場合に備えた」としています。また、発表は「情報がリークされる可能性が高いため、公表に踏み