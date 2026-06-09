街中を走るレクサスやベンツを見て、「こんな高級車に乗れる人がこんなにいるのか」と驚いたことがある人もいるでしょう。日本の平均年収は500万円程度といわれていますが、「実際にはもっと稼いでいる人が多いのでは？」と疑問に思うかもしれません。 しかし、高級車をよく見かけるからといって、多くの人が高収入というわけではありません。実際の年収分布や車の購入方法を知ると、その理由が見えてきます。本記事では、