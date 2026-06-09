庭の雑草を抜いてもすぐ生えてくる、夏になると蚊が多くて外に出るのが嫌になるといった悩みがあると、庭全体をコンクリートにしたいと考える方もいるでしょう。外構工事は一度行うと簡単には戻せないため、費用だけでなく、暮らしやすさや見た目も含めて考えることが大切です。 本記事では、庭を全面コンクリートにする費用相場やメリット、後悔しないための注意点について解説します。 庭を全面コン