社会人1年目の娘さんが初めてボーナス時期を迎えると、「入社してまだ数ヶ月でも賞与は出るのだろうか」と疑問に思うことがあるかもしれません。賞与の有無や金額は会社によって異なるため、何が一般的なのか分かりにくいものです。 そこで本記事では、新入社員の賞与がどのように扱われることが多いのか、確認すべきポイントとあわせて解説します。 社会人1年目の夏ボーナスは満額ではなく「寸志」が