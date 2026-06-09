三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYは6月12日〜14日までの3日間、6月16日の「和菓子の日」に向け、「EXPO和菓子めぐり」を1階の光の広場にてを開催する。EXPO和菓子めぐり会場には、北海道から沖縄まで全国47都道府県から250種類以上の個性豊かな銘菓や和スイーツが一堂に会する。注目の和菓子は、各日40個限定の「仙台ひとくちずんだ餅」(宮城県)や、2025年全国菓子大博覧会で外務大臣賞を受賞した「金澤文鳥 加賀紅茶味