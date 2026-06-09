Uber Japanは6月3日、新CM「タクシーを、思いのままに 第六感篇」の発表会を都内にて開催した。新CM「タクシーを、思いのままに 第六感篇」の発表会イベントには、CMに出演する大泉洋さんと恒松祐里さんが登壇し、撮影時のエピソードやサービスの便利な使い方についてトークを展開した。また、同社代表ゼネラルマネージャーの山中志郎氏は、日本のモビリティ事業における今後の成長戦略や大規模な投資計画について説明した。冒頭、