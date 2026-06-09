女優キム・ミンハが、見違えるほどスリムになった近況で注目を集めている。キム・ミンハは最近、自身のSNSに特にコメントを添えず、高級ブランドのイベント会場で撮影した写真を投稿した。【写真】キム・ミンハ、“激やせ”した近況写真のキム・ミンハは、エスニックな雰囲気の衣装を着用し、そばかすを強調したメイクをしていた。特に視線を集めたのは、肩やウエストラインの変化だ。クロップド丈で、ひもをポイントにした衣装は