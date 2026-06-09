中国の習近平国家主席は8日、平壌を訪問し、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記と会談した。中国最高指導者の訪朝は2019年以来7年ぶり。両首脳は政治、経済、安全保障分野での協力拡大を確認し、中朝友好協力相互援助条約締結65周年に合わせて交流をさらに強化することで一致した。朝鮮中央通信（KCNA）が9日に伝えた。会談は平壌市内の錦繍山迎賓館で行われた。北朝鮮側からは崔善姫外相や努光鉄国防相、中国側からは王毅外相や董軍