車名はイタリアの伝説的レーサー、タツィオ・ヌヴォラーリに由来 アウディ・ヌヴォラーリ｜Audi Nuvolari アウディの新型スーパーカー「ヌヴォラーリ」は、2025年9月にイタリア・ミラノで発表されたスタディモデル「コンセプトC」が市販型に昇華したモデル。アウディAGのゲルノート・デルナー取締役会会長はこのように述べている。「アウディ・ヌヴォラー