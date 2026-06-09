突然ですが、「U25」が何の略か知っていますか？大人の常識！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Under 25」でした！U25とは、「Under 25」の略語で、25歳未満であることを意味します。「U」は英語の「Under（〜未満）」の頭文字で、後ろの数字はその年齢の上限を表しています。つまりU25は、0歳から24歳までの人を指す表現です。この表現は、もともとスポーツ界でよく使われていました。サッカーやバスケットボールなど