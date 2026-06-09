先月20日、『トランスフォーマー』シリーズで、令和初となる“日本オリジナル主人公”が登場した。1984年の誕生以来、車や飛行機がロボットへと変形するギミックで世界的人気を築いてきた『トランスフォーマー』。日本でも玩具やアニメ、映画を通じて親しまれ、“変形ロボット”の代名詞的存在となっている。だが、その身近さの一方で、誕生の背景や制作の舞台裏については意外と知られていない。その実像をひもとくべく、発売元