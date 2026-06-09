対話型AI「チャットGPT」などを手がけるアメリカのオープンAIは8日、IPO＝新規株式公開を申請したと明らかにしました。オープンAIはアメリカの証券取引委員会に対し、IPO＝新規株式公開を非公開で申請したと8日、発表しました。上場の時期は「まだ決定していない」として、株式の売り出し価格や数なども開示していませんが、アメリカメディアは、早ければ秋にも上場する可能性があると伝えています。オープンAIは「非上場企業であ