栃木・宇都宮市の中心部で6日からクマの目撃情報が相次ぎ、8日もきょう9日も宇都宮市内の公立の小中学校が全校で休校となるなど市民生活に影響が出ている。9日早朝も宇都宮大学や市内の小学校でクマの目撃が相次いでいて、警察や猟友会がクマを追っている。宇都宮市によると9日午前5時35分頃、ＪＲ宇都宮駅から直線距離で東に1キロほどの宇都宮大学峰キャンパス付近でクマが目撃されたという。クマはその後移動し、午前6時1分には