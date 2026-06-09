仕事や家事の合間に、ちょっとした知的刺激を取り入れてみませんか？ 使い慣れた言葉も、パズルとして向き合うことで意外な再発見があるものです。頭のコリをほぐすような気持ちで、リラックスして挑戦してみてください。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：ほ ＋ □ ＋ し ＋ □・縦の並び（左）：こ ＋ □ ＋ じ