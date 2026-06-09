AKB48／NMB48の元メンバーで、現在は俳優やタレントとして活躍する市川美織さんは6月8日、自身のInstagramを更新。かわいらしい姿を公開しました。【動画】市川美織の近影「アップにしてこんな可愛いってすごい」市川さんは「まつ毛と眉毛キレイにしてもらった」とつづり、1本の動画を投稿。自身の顔がアップになっています。くるんとカールしたまつ毛と、整った眉毛が際立っています。とてもかわいらしい笑顔も見せており、癒され