全車AWD化と50台限定車を設定した「XC60」ボルボ・カー・ジャパンは2026年6月4日、プレミアム・ミッドサイズSUV「XC60」のマイルドハイブリッドモデルのラインナップを一部変更すると同時に、特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection（XC60 プラス B5 AWD セレクション）」を導入すると発表しました。今回の変更では、エントリーモデルが4WD（AWD）化され、現行ラインナップは全車4WDに。さらに、特別装備を加えた50台限定車も