軽以上ヤリス未満の“ちょうどいいサイズ”！インドの自動車メーカーであるタタ・モーターズは2026年5月28日、コンパクトハッチバック「ティアゴ（Tiago）」の改良新型モデルを発表しました。近年、日本国内の新車市場では車両価格の上昇が続いており、手頃な価格で購入できるコンパクトカーの選択肢が狭まりつつあります。そんななか海外に目を向けると、日本の常識を覆すような低価格でありながら、デザインも装備も妥協のな