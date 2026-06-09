きのう夜、天童市の駐車場で、折りたたみ式ナイフを所持していたとして41歳の男が現行犯逮捕されました 。 男は職務質問の際、刃物を取り出して抵抗し、警察官が拳銃を構えて警告する事態となりました 。 銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、天童市大字貫津に住む無職の男（41）です 。 警察によりますと、男は8日の午後8時20分ごろ、天童市桜町の駐車場で折りたたみ式ナイフ1本を所持していた疑いが持たれています 。