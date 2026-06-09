北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、６月８日にベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、同日にGEODIS PARKで初日のトレーニングを実施。５月31日のアイスランド戦で左足首に違和感を覚え、モンテレイでは一度も全体練習に参加しなかったキャプテンの遠藤航がついに復帰した。 また、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバー入りはできなかった南野拓実が、“メンター