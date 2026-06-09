女優の岸本加世子（65）が9日までに自身のインスタグラムを更新。激レアメンバーとの食事3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「仲良しキイナちゃんとひばりさんのご子息で弟のかー君とご飯」と氷川きよし、美空ひばりの長男である加藤和也氏との激レアメンバーの食事3ショットを投稿した。最後に「楽しかった〜」と締めた。ネットでは「素敵なお仲間」「何と素晴らしいメンバー」「スゴい記念写真」「ひばりさん