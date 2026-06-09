◇インターリーグブルージェイズ−フィリーズ（2026年6月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が8日（日本時間9日）、本拠地でのフィリーズ戦に4戦ぶりに「4番・三塁」で先発出場し、0−2の2回無死、先頭打者第1打席は空振り三振に倒れた。相手先発左腕のサンチェスは両リーグトップの防御率1．46。7勝をマークしている快腕の前に、シンカーでバットが空を切った。これで通算85三振は、現在リーグワースト